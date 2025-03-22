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Царьград

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"Не отвечает национальным интересам": Трамп лишил Блинкена, Харрис, Хилтон и семью Байдена секретной информации

"Не отвечает национальным интересам": Трамп лишил Блинкена, Харрис, Хилтон и семью Байдена секретной информации

Новый президент США Дональд Трамп отозвал у представителей прошлой администрации Белого дома доступ к секретной информации.

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