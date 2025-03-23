Имамоглу получил почти 15 млн голосов на праймериз

Почти 15 млн граждан поддержали мэра Стамбула Экрема Имамоглу в качестве кандидата в президенты Турции, заявил председатель турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии Озгюр Озель 23 марта во время выступления в городе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии