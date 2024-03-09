Экс-начальник погранпатруля США назвал большой ложью послание Байдена конгрессу

Леонтий Букштейн

А вся фишка в том, что нелегальные мигранты в США имеют право голосовать на выборах президента, что само по себе дикость несусветная. Вот почему Байден так к ним лоялен. Они-то считают его благодетелем, а Трамп для них - враг, ведь он хотел строить стену на границе, перекрыть каналы прохода из Мексики в Америку. Так что при ближайшем рассмотрении политика Конгресса США в отношении массы проблем - внутренних и мировых-понятна, как дважды два: выгода, гешефт, победы в политике - любой ценой. Слова честность, мораль, порядочность тут не звучат. Зачем они им, ведь цена уже заявлена - любая. И всё тут.