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Экс-начальник погранпатруля США назвал большой ложью послание Байдена конгрессу

Экс-начальник погранпатруля США назвал большой ложью послание Байдена конгрессу

Бывший начальник пограничного патруля Соединённых Штатов, экс-директор иммиграционной и таможенной службы Роберт Витьелло заявил, что выступление американского лидера Джо Байдена в конгрессе с посланием является большой ложью.

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Комментарии
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Леонтий Букштейн
А вся фишка в том, что нелегальные мигранты в США имеют право голосовать на выборах президента, что само по себе дикость несусветная. Вот почему Байден так к ним лоялен. Они-то считают его благодетелем, а Трамп для них - враг, ведь он хотел строить стену на границе, перекрыть каналы прохода из Мексики в Америку. Так что при ближайшем рассмотрении политика Конгресса США в отношении массы проблем - внутренних и мировых-понятна, как дважды два: выгода, гешефт, победы в политике - любой ценой. Слова честность, мораль, порядочность тут не звучат. Зачем они им, ведь цена уже заявлена - любая. И всё тут.
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