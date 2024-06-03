Нардеп Нагорняк призвал украинцев готовиться к отключениям света зимой

Народный депутат Украины и член парламентского комитета по делам энергетики и ЖКУ Сергей Нагорняк сообщил, что предстоящей зимой продолжительность отключений света на территории страны может составлять десять часов в сутки.
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