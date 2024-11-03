Ну, привет тебе, Россия. Если жиды уже в 2024-м просят чего-то, зн. дело у них там совсем швах. У кого клянчат, к тому и прибьются. Видно, в 2025-м орды пейсатых тварей с нацистским нутром полезут на Русские освобождëнные территории, в строящиеся новые дома, школы, больницы, дороги, сады и пашни. Бандерлогов уничтожим, Иуды вползут крысами прочь с Землицы не своей. Опять на не свою. Гитлеровцы были коричневой чумой, эти хуже. Чëрная Чума.

Искандер

Не хрен потворствовать сионистскому гнойнику со всем его содержимым, включая то, что с "российским происхождением". В июне 1962го жиды с помощью пиндосов тоже рвались к Бейруту. Но в ночь с 9-го на 10-е сирийцы нанесли мощнейший контрудар, прорвать их оборону жидам не удалось. К утру 11го израильское наступление было остановлено на всём фронте. Сирийцы готовили свой контрудар, замаячило поражение сухопутных войск жидов. Спасать своих прихвостней бросилась USAния. 10 июня в Дамаск прибыл личный представитель президента США Ф. Хабиб, а потом и госсекретарь Шульц. Они убедили Руководство Сирии контрнаступление не проводить, пообещав от имени тогдашнего президента Р. Рейгана, что Израиль в течение десяти суток ВЫВЕДЕТ ВОЙСКА ИЗ ЛИВАНА. В 12:00 11 июня Президент Сирии Хафез Асад отдал приказ на приостановку боевых действий. А теперь – ГЛАВНОЕ. И суток не прошло, как израильская авиация нанесла удар по СТОЯЩИМ НА МЕСТЕ сирийским войскам. Сирийцы тогда устояли, понесли значительные потери, но уничтожили 150 танков противника. Жидовское наступление снова было отбито. Жиды и во «вторую ливанскую» (первой у них вроде как не было) получили по хлебалу и убрались не солоно хлебавши (извините за тавтологию), но это «совсем другая история». ОБ ЭТОМ НУЖНО ПОМНИТЬ НЕ КАК ОБ ИСТОРИИ, А КАК О ТОМ, С КЕМ ПРЕДПОЛАГАТСЯ ВЕСТИ ДЕЛА И НА КАКУЮ ПОДЛЯНКУ ОН ВСЕГДА СПОСОБЕН.