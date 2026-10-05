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Газета.ру

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Общественник Балагуров: в сезон отопления у животных должна быть прохладная вода

Общественник Балагуров: в сезон отопления у животных должна быть прохладная вода

Во время отопительного сезона важно следить за тем, достаточно ли питомец потребляет жидкости. Об этом в интервью РИАМО сообщил руководитель направления «КошкодавкамНет» Фонда «Закон и здоровье» Григорий Балагуров.

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