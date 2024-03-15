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ОСТАНКИНСКИЕ ВЕДОМОСТИ

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В Москве в ДЭГ уже проголосовали более 500 тыс избирателей

В Москве в ДЭГ уже проголосовали более 500 тыс избирателей

Уже полмиллиона человек в Москве отдали свой электронный голос на выборах президента России Более 500 тысяч избирателей уже проголосовали в Москве на выборах президента России с использованием электронного голосования.

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