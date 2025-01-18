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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Призер чемпионата мира из США гимнаст Молдауэр дисквалифицирован на 16 месяцев за нарушение антидопинговых правил

Американец Юл Молдауэр, который является двукратным бронзовым призером ЧМ по спортивной гимнастике (2017, 2023), отстранен на 16 месяцев за нарушение порядка предоставления информации допинг-офицерам о своем местонахождении.

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