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МОСИНФОРМ

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Свыше 10 школьников и студентов колледжей Москвы отправятся в Большую арктическую экспедицию

Свыше 10 школьников и студентов колледжей Москвы отправятся в Большую арктическую экспедицию

В Москве подвели итоги отбора участников Большой арктической экспедиции. В конкурсном отборе приняли участие более 10 тысяч школьников и студентов колледжей, однако право отправиться в экспедицию получили только 14 человек.

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