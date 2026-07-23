Свыше 10 школьников и студентов колледжей Москвы отправятся в Большую арктическую экспедицию

В Москве подвели итоги отбора участников Большой арктической экспедиции. В конкурсном отборе приняли участие более 10 тысяч школьников и студентов колледжей, однако право отправиться в экспедицию получили только 14 человек.
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