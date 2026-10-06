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Калужские новости

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КРЭО заплатит 23 млн рублей за перевозку 7 тысяч тонн отходов в Зимнички

Отходы IV-V классов опасности будут перевозиться специализированным транспортом с системой «Мультилифт» и спутниковой навигацией.

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