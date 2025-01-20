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62ИНФО | Новости Рязани

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Рязанский весовщик Иосиф Пятунин стал моделью для игрушки-гриба

Рязанский весовщик Иосиф Пятунин стал моделью для игрушки-гриба

Иосиф Пятунин уже не первое десятилетие встречает жителей и гостей города в самом центре Рязани. Сложно найти человека, который бы не узнал свой вес у обаятельного дедушки - и не получил бы впридачу добрую шутку.

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