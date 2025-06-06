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Сергунина рассказала о программе проекта "Лето в Москве"

Сергунина рассказала о программе проекта "Лето в Москве"

ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе В столице проходит масштабный проект "Лето в Москве". В его рамках запланированы мероприятия более чем на 400 площадках по всему городу, рассказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

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