В школах появятся уроки цифровой грамотности

В российских школах станут обязательными уроки цифровой грамотности. Такую идею продвигает партийный проект «Цифровая Россия», чтобы повысить защищенность детей от мошенников и открыть им в будущем путь в IТ-сферу.
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