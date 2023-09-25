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Пол Мерсон: «Для «Челси» Кубок лиги значит больше, чем для других. Вылет от «Брайтона» – последнее, что им нужно, следующие 10 матчей беспокоят – непонятно, в каком они победят»

Пол Мерсон: «Для «Челси» Кубок лиги значит больше, чем для других. Вылет от «Брайтона» – последнее, что им нужно, следующие 10 матчей беспокоят – непонятно, в каком они победят»

«Челси» и «Брайтон» встретятся в 3-м раунде Кубка английской лиги в эту среду. «Кубок английской лиги для «Челси» важнее, чем для любой другой команде.

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