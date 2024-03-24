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Трагедия в «Крокусе»: рост числа погибших, подробности задержания террористов и др.

Трагедия в «Крокусе»: рост числа погибших, подробности задержания террористов и др.

По данным различных СМИ, погибли более 150 человек.Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что к настоящему моменту установлены личности 50 погибших при теракте.

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