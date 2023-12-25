Очередной турнир ACA в Москве прошёл под лозунгом «Дружно жить не запретишь»

Андрей Павлов

Восточные баи-беи молодцы! Все отребье с потомством сбросили с себя в Россию на содержание, не надо теперь их кормить-лечить-платить зарплаты, создавать рабочие места, выдавать пособия, теперь это проблема России. Дополнительный бонус - это отребье здорово пополняет бюджет баев-беев, чего бы точно не было, останься оно там. Не, молодцы. Чего в этом вопросе ну никак не могу сказать о нашей власти. Вон Затулину еще 2 млн чурок не хватает. Зачем? Он планирует новые рынки, хинкальные, шавермы открывать? Или ему развозчиков пиццы не хватает? На что они еще годны? Или он воображает, что к нам поедут станочники, механики, инженеры и техники? Они, власти, когда-нибудь о своем народе задумаются? Не, это же надо - послу одной из трех сверхдержав выговаривают за то, что кто-то что-то не так о них сказал. или другой бай присылает комиссии в сверхдержаву для проверки, как сверхдержава относится к его ценным специалистам, а та утирается и выражает одобрение результатам ревизии. Кто-нибудь может себе представить, что мексиканский МИД вызвал на ковер посла Штатов, и выговаривает ему за то, что в штатовской прессе кто-то высказал что-то антимексиканское? Или Мексика направила в Штаты комиссию по проверке, как там относятся к понаехавшим мексиканцам? Я лично не могу.