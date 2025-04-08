Аналитики рассказали, какие страны россияне выбирают для путешествий на майские праздники

Выросла популярность Абхазии и Катара Аналитики сервиса OneTwoTrip рассказали, что на майские праздники у россиян серьёзнее всего вырос интерес к Абхазии: на начало мая уже оформлено в четыре раза больше заказов, чем в 2024-м, пишет RT.