Аналитики рассказали, какие страны россияне выбирают для путешествий на майские праздники

Выросла популярность Абхазии и Катара Аналитики сервиса OneTwoTrip рассказали, что на майские праздники у россиян серьёзнее всего вырос интерес к Абхазии: на начало мая уже оформлено в четыре раза больше заказов, чем в 2024-м, пишет RT.
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