Канал "Макс" сообщил о приостановке движения по Крымскому мосту

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно прекращено, как сообщается в канале "Макс". Водителям, находящимся на мосту и в зоне досмотра, рекомендовано сохранять спокойствие и следовать указаниям транспортной безопасности.
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