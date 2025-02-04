БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Киргизии предлагают десоветизироваться и тем самым вернуться к истокам ﻿

Киргизии предлагают десоветизироваться и тем самым вернуться к истокам ﻿

Эркин АПАСОВ В 2023 году под лозунгом «Отстаем по десоветизации» Жогорку Кенеш Киргизии предпринял вторую попытку принятия дополнений к закону «О правах и гарантиях реабилитированных граждан, пострадавших в результате репрессий за политические и религиозные убеждения, по социальным, национальным и другим признакам».

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