Киргизии предлагают десоветизироваться и тем самым вернуться к истокам ﻿

Эркин АПАСОВ В 2023 году под лозунгом «Отстаем по десоветизации» Жогорку Кенеш Киргизии предпринял вторую попытку принятия дополнений к закону «О правах и гарантиях реабилитированных граждан, пострадавших в результате репрессий за политические и религиозные убеждения, по социальным, национальным и другим признакам».