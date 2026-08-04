Avia.pro - СМИ Столичный метрополитен — это место, где ежедневно пересекаются миллионы судеб, характеров и привычек.
"Да в Москве как дома": Приезжий разлегся прямо в метро и начал проветривать свои кеды
Комментарии
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Александр Каблучко
Носить может и не нужно, а иметь не помешает. Особенно в частном доме или на даче. Имею ствол с двумя обоймами и соответствующее разрешение
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1 м.
Скиф Туран
Если случится потасовка и приезжит получит травмы, будет объявлен пострадавшим. Понесёт уголовное наказание тот, кто сделал замечание и тем самым споровоцировал конфликт. Там же, в вагоне метро, найдётся масса чернильниц которые будут свидельствовать против человека пожелавшего поставить обнаглевшего мигранта.на место. Ещё советская система правосудия, воспитала у нас инстинкт "мудрого пескаря".
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1 м.
Виктор Борисов
Вы АБСОЛЮТНО ПРАВЫ!!!!!!!!!
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1 м.
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