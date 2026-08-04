ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

46 710 подписчиков

"Да в Москве как дома": Приезжий разлегся прямо в метро и начал проветривать свои кеды

"Да в Москве как дома": Приезжий разлегся прямо в метро и начал проветривать свои кеды

Avia.pro - СМИ Столичный метрополитен — это место, где ежедневно пересекаются миллионы судеб, характеров и привычек.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Каблучко
Носить может и не нужно, а иметь не помешает. Особенно в частном доме или на даче. Имею ствол с двумя обоймами и соответствующее разрешение
Ответить
1 м.
Скиф Туран
Если случится потасовка и приезжит получит травмы, будет объявлен пострадавшим. Понесёт уголовное наказание тот, кто сделал замечание и тем самым споровоцировал конфликт. Там же, в вагоне метро, найдётся масса чернильниц которые будут свидельствовать против человека пожелавшего поставить обнаглевшего мигранта.на место. Ещё советская система правосудия, воспитала у нас инстинкт &quot;мудрого пескаря&quot;.
Ответить
1 м.
Виктор Борисов
Вы   АБСОЛЮТНО  ПРАВЫ!!!!!!!!!
Ответить
1 м.