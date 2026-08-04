"Да в Москве как дома": Приезжий разлегся прямо в метро и начал проветривать свои кеды

Носить может и не нужно, а иметь не помешает. Особенно в частном доме или на даче. Имею ствол с двумя обоймами и соответствующее разрешение

Скиф Туран

Если случится потасовка и приезжит получит травмы, будет объявлен пострадавшим. Понесёт уголовное наказание тот, кто сделал замечание и тем самым споровоцировал конфликт. Там же, в вагоне метро, найдётся масса чернильниц которые будут свидельствовать против человека пожелавшего поставить обнаглевшего мигранта.на место. Ещё советская система правосудия, воспитала у нас инстинкт "мудрого пескаря".