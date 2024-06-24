Удар по Севастополю

Борис Леонтьев

Не важно, кто кнопку нажал. Американскую ракету наводили на, женщин, стариков и детей на пляже, американские военные, а не наемники. И использовали они для удара по мирным гражданам и детям американскую космическую группировку. Так что не хохлы а именно янки убивают наших женщин и детей, используя для этого американское же оружие. У нас постоянно выставляют Илона Маска чуть ли не миротворцем за его высказывания. Но… Именно его Старлинк используется для убийства наших женщин и детей. Это именно подонок и убийца Маск убил наших мирных граждан и детей в Севастополе. И достаточным и необходимым ответом на эти убийства, творимые американцами, может быть только полное уничтожение космической спутниковой группировки США, НАТО и ЕС, всей до последнего спутника и в самое ближайшее время. А Маска наши спецслужбы должны преследовать везде где бы он не находился.