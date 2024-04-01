Читатели американского издания New York Post отреагировали на недавние кадровые перестановки в офисе Владимира Зеленского, предположив, что это связано с его диктаторскими наклонностями и отставкой замгоссекретаря США Виктории Нуланд.
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