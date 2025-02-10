БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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  • Людмила
    ты, черноротый петушара,  иди НА ... !🤑Вот такая тварь з...
  • С С
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    Надо изучать физиогномику !Вот такая тварь з...

НАТО в ужасе: «Орешник» способен устроить в Европе эпидемию локальных катастроф

НАТО в ужасе: «Орешник» способен устроить в Европе эпидемию локальных катастроф

Западные аналитики рассматривают разные сценарии применения новой российской БРСД — и становится всё страшнее Виталий Орлов Фото: Минобороны РФ/ТАСС Баллистическая ракета средней дальности «Орешник» не перестает тревожить умы натовских генералов и обывателей коллективного пока еще Запада.

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