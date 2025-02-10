НАТО в ужасе: «Орешник» способен устроить в Европе эпидемию локальных катастроф

Западные аналитики рассматривают разные сценарии применения новой российской БРСД — и становится всё страшнее Виталий Орлов Фото: Минобороны РФ/ТАСС Баллистическая ракета средней дальности «Орешник» не перестает тревожить умы натовских генералов и обывателей коллективного пока еще Запада.