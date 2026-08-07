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Говорит Европа ⚡

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Евгений Филиндаш: Война кормит элиты, а мужчин лишает убежища

Евгений Филиндаш: Война кормит элиты, а мужчин лишает убежища

Почему ЕС отказал во временной защите именно военнообязанным украинским мужчинам сейчас, когда эскалация нарастает? Кто реально выигрывает от затягивания конфликта и постоянного расширения географии ударов? Куда исчезают миллиарды, выделяемые на военное финансирование, и кто контролирует эти потоки? И почему двойные стандарты в отношении военнообязанных не вызывают столь же бурной реакции, как дру… Читать далее: https://govorit.

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