Mash: россиянин отсудил у BMW 300 млн рублей из-за скрипа в салоне авто

В Московской области предприниматель выиграл судебный спор с немецким автопроизводителем BMW. Теперь компания должна выплатить россиянину более 300 миллионов рублей из-за неисправности вентилятора в автомобиле, пишет Mash.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии