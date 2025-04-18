Политика как он...
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Политика как она есть

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Рубио заявил, что ближайшие дни определят судьбу конфликта на Украине

Рубио заявил, что ближайшие дни определят судьбу конфликта на Украине

Скоро станет ясно, возможно ли мирное урегулирование конфликта на Украине. Госсекретарь США Марко Рубио отметил, что если обе стороны действительно стремятся к миру, Вашингтон готов помочь, иначе продолжат действовать по своим планам.

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