Народное празднование Берещенье, отмечаемое 11 апреля, имеет свои древние традиции, приметы и поверья Юлия СкворцоваСо старых времён у некоторых этносов России каждый год в одиннадцатый день апреля отмечается уникальный праздник, называемый Берещенье.