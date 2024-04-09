Народное празднование Берещенье, отмечаемое 11 апреля, имеет свои древние традиции, приметы и поверья Юлия СкворцоваСо старых времён у некоторых этносов России каждый год в одиннадцатый день апреля отмечается уникальный праздник, называемый Берещенье.
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