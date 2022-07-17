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Генменеджер «Монреаля» о Петри: «Обмен в команду из США облегчит жизнь ему и его семье. Важно и то, что «Питтсбург» идет ва-банк в погоне за Кубком Стэнли»

Генеральный менеджер «Монреаля» Кент Хьюз высказался об обмене Джеффа Петри.  Защитник перешел в «Питтсбург» вместе с форвардом Райаном Пелингом в обмен на защитника Майка Мэтисона и выбор в 4-м раунде драфта НХЛ-2023.

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