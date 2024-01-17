Президент биатлона Вяльбе: FIS теряет зрителей и деньги без российских биатлонистов

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе, побеседовала с журналистами РИА Новости и сообщила о том, что международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS), всячески противится возращению российских биатлонистов.
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