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Новости России и Мира | NEWSES.RU

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В России планируют ввести цифровой учет электросамокатов: что это значит для пользователей?

В России планируют ввести цифровой учет электросамокатов: что это значит для пользователей?

В Госдуме РФ готовится закон о введении в стране цифрового учета электросамокатов. По словам первого заместителя председателя комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павла Федяева, новые нормы предусматривают наличие специальных идентификационных номеров в виде двухмерных матричных штрихкодов на самокатах, содержащих большой объем информации.

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