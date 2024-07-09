В России планируют ввести цифровой учет электросамокатов: что это значит для пользователей?

В Госдуме РФ готовится закон о введении в стране цифрового учета электросамокатов. По словам первого заместителя председателя комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павла Федяева, новые нормы предусматривают наличие специальных идентификационных номеров в виде двухмерных матричных штрихкодов на самокатах, содержащих большой объем информации.