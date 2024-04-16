Обзор защищенного смартфона Cubot KingKong AX

Я редко делаю обзоры защищенных смартфонов, а между тем, у них есть своя аудитория, причем это не только охотники, рыболовы и любители погулять по очень труднодоступным местам, но и, например, школьники, у которых обычные смартфоны долго не живут, а защищенные они совершенно точно быстро не раскокают.