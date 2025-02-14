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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Макар пропустил тренировку Канады перед матчем против США из-за болезни

Команды сыграют на Турнире четырех наций завтра, 16 февраля. Защитник «Колорадо» и сборной Канады Кэйл Макар пропустил тренировку национальной команды из-за болезни.

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