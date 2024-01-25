Убивать всех подряд. Наемники расстреливают русских солдат и боевиков ВСУ

В Сети появились кадры, где американец Бенджамин Рид, нанявшийся на службу в «Иностранный легион» ВСУ, обвиняет своих бывших «однополчан» в расстрелах раненых солдат российской армии и украинских военных.
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