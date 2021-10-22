Согласно сенсационному судебному решению, состав сотрудников прокуратуры определило посольство США На Украине суд официально признал фактом грубое вмешательство иностранных держав, в частности США, во внутренние дела государства и осудил его.
Согласно сенсационному судебному решению, состав сотрудников прокуратуры определило посольство США На Украине суд официально признал фактом грубое вмешательство иностранных держав, в частности США, во внутренние дела государства и осудил его.
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