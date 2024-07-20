Рост зарплат в России замедлится, ключевая ставка может взлететь до 20% уже через неделю. Обзор Банки.ру

Процесс увеличения реальных зарплат россиян в 2025 году замедлится в 2,5 раза в сравнении с нынешними темпами (с 7,3% до 3%), следует из результатов опроса экономистов, проведенного Банком России, с которым ознакомились «Известия».
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