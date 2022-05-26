В Каракиянском районе в июне прогнозируют сильную засуху

РГП «Казгидромет» выпустил предварительный прогноз засухи на июнь 2022 года. По предварительному прогнозу, в июне на большей части республики низкая вероятность возникновения засухи, в основном, условия увлажнения ожидаются близкими к норме.
РГП «Казгидромет» выпустил предварительный прогноз засухи на июнь 2022 года. По предварительному прогнозу, в июне на большей части республики низкая вероятность возникновения засухи, в основном, условия увлажнения ожидаются близкими к норме.
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