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В Каракиянском районе в июне прогнозируют сильную засуху

В Каракиянском районе в июне прогнозируют сильную засуху

РГП «Казгидромет» выпустил предварительный прогноз засухи на июнь 2022 года. По предварительному прогнозу, в июне на большей части республики низкая вероятность возникновения засухи, в основном, условия увлажнения ожидаются близкими к норме.

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