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Замена Android и iOS: HarmonyOS 6 будет на 100 млн устройств, а количество приложений превысит 400 000 к концу 2026

Замена Android и iOS: HarmonyOS 6 будет на 100 млн устройств, а количество приложений превысит 400 000 к концу 2026

Сейчас число устройств с новой версией платформы уже превысило 80 млн Huawei заявила, что операционная система HarmonyOS 6 к концу 2026 года будет установлена более чем на 100 млн устройств.

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