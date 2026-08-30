Замена Android и iOS: HarmonyOS 6 будет на 100 млн устройств, а количество приложений превысит 400 000 к концу 2026

Сейчас число устройств с новой версией платформы уже превысило 80 млн Huawei заявила, что операционная система HarmonyOS 6 к концу 2026 года будет установлена более чем на 100 млн устройств.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым