Музыкальный мост через Тихий океан: ВЭФ-2026 удивит звездным составом

Гала-концерт, объединяющий академическую музыку, народное творчество, молодежные коллективы и выступления гостей из Китая, станет ключевым культурным событием Восточного экономического форума во Владивостоке.
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