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Журова выразила надежду на рождественское завершение украинского конфликта

Журова выразила надежду на рождественское завершение украинского конфликта

Депутат Государственной Думы Российской Федерации Светлана Журова поделилась своим мнением по поводу предложенной венгерской стороной инициативы, в рамках которой Москва и Киев смогут временно заморозить противостояние в честь Рождества.

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Комментарии
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АндрейБорков
Заморозить конфликт не достигнув результата! ОХЕРЕТЬ. Этого только и ждут в НАТО, тогда в зону СВО, так как боевые действия прекращены и заморожены, НАТО перебрасывает свои войска, много то и не надо, пару-тройку батальонов, и все дальше идет по сценарию Запада! Тогда, если РФ продолжит СВО, то получиться, что ВС РФ напали на НАТО и так далее в этом ключе! Депутат ГД Журова этого хочет? Если именно этого хочет депутат ГД Журова, то это имеет свое название - АНТИГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ЛОББИРОВАНИЕ ИНТЕРЕСОВ НАТО, ИЗМЕНА РОДИНЕ!!!
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17 час.

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