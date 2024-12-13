Журова выразила надежду на рождественское завершение украинского конфликта

АндрейБорков

Заморозить конфликт не достигнув результата! ОХЕРЕТЬ. Этого только и ждут в НАТО, тогда в зону СВО, так как боевые действия прекращены и заморожены, НАТО перебрасывает свои войска, много то и не надо, пару-тройку батальонов, и все дальше идет по сценарию Запада! Тогда, если РФ продолжит СВО, то получиться, что ВС РФ напали на НАТО и так далее в этом ключе! Депутат ГД Журова этого хочет? Если именно этого хочет депутат ГД Журова, то это имеет свое название - АНТИГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ЛОББИРОВАНИЕ ИНТЕРЕСОВ НАТО, ИЗМЕНА РОДИНЕ!!!