Как в США оценивают наши новые атомные подлодки и пугают ими друг друга

13 апреля 2023 10K прочитали "Россия может иметь свои самые мощные и тихие атомные ударные подводные лодки для постоянного патрулирования у любого побережья США в ближайшие два года", заявил глава Северного командования ВМС США (USNORTHCOM) генерал Глен ВанХерк И кстати говоря, не только США - ведь в зону ответственности USNORTHCOM входят ещё Багамские острова, Пуэрто-Рико, Мексика и само собой, Канада.
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