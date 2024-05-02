МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

7 098 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Леонид
    C изъятием всех доходов, полученных от незаконной приватизации? Иначе показуха.Первая ласточка у...
  • Мария
    Спасибо Вам ОГРОМНЕЙШЕЕ! Не всё пока поняла, буду читать несколько раз!  Постараюсь разобраться. С первого раза запут...Переворот провали...
  • Астон Мартин
    а какая разница ...там другая страна ...🥸Выдержит ли Трамп...

Как в США оценивают наши новые атомные подлодки и пугают ими друг друга

Как в США оценивают наши новые атомные подлодки и пугают ими друг друга

13 апреля 2023 10K прочитали "Россия может иметь свои самые мощные и тихие атомные ударные подводные лодки для постоянного патрулирования у любого побережья США в ближайшие два года", заявил глава Северного командования ВМС США (USNORTHCOM) генерал Глен ВанХерк И кстати говоря, не только США - ведь в зону ответственности USNORTHCOM входят ещё Багамские острова, Пуэрто-Рико, Мексика и само собой, Канада.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх