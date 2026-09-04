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Несекретные материалы

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«Новый этап войны за Донбасс»: в Киеве начинают говорить о катастрофе Доброполья

«Новый этап войны за Донбасс»: в Киеве начинают говорить о катастрофе Доброполья

Российская армия зашла в Доброполье и ведёт активные бои за освобождение города. Об этом со ссылкой на источник в Генштабе ВСУ сообщает телеграм-канал «Резидент».

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