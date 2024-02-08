Макаревич отказался прилететь в Россию на похороны барабанщика «Машины времени»

Лидер рок-группы «Машина времени» Андрей Макаревич (включен Минюстом в реестр иноагентов) сообщил, что не прилетит в Россию на похороны своего друга, одного из основателей и автора названия группы Юрия Борзова.
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