Израиль нарушает международное право, блокируя гумпомощь для Газы — Египет

Нарушением международного права и религиозных заповедей является блокировка Израилем поставок гуманитарной помощи в сектор Газа, которая приведет к голоду, сказано в заявлении МИД Египта 2 марта, сообщает пресс-служба ведомства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии