Политика как она есть

Бразильская супермодель и актриса Жизель Бюндхен поделилась снимками с отпуска. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).