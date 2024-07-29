Политика как он...
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Политика как она есть

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44-летняя Жизель Бюндхен опубликовала фото в купальнике

44-летняя Жизель Бюндхен опубликовала фото в купальнике

Бразильская супермодель и актриса Жизель Бюндхен поделилась снимками с отпуска. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

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