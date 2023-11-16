В центре Симферополя отреставрируют здание XIX века

На разработку проекта реставрации фасадов здания объекта культурного наследия «Губернские присутственные места», расположенного в Симферополе по адресу: улица Александра Невского 15/2, выделено 4 миллиона 230 тыс.
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