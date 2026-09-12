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880-летие Тулы: Машина времени, у которой нет конечной остановки

880-летие Тулы: Машина времени, у которой нет конечной остановки

«Тульские новости» с администрацией города Тулы реализовали проект «По местам истории Тулы». Онлайн-акция, приуроченная к 880-летию нашего города, познакомила с фактами и событиями, связанными с определенными местами областной столицы.

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