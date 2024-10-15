Нурлатцы доставили жителям Лисичанска и Рубежного 19 тонн гуманитарной помощи

Нурлатский район доставил 19 тонн гуманитарной помощи в Лисичанск и Рубежное. Для подшефных Татарстану городов были переданы более 150 листов шифера, 15 кубометров пиломатериалов, 17 рулонов фольгаизола и 126 упаковок утеплителя.