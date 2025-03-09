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Эксперт спрогнозировал развитие событий после нормализации отношений между РФ и США

Эксперт спрогнозировал развитие событий после нормализации отношений между РФ и США

Ушедшая американская администрация во главе с Джо Байденом была враждебно настроена в отношении России, а победивший на выборах президента США Дональд Трамп настроен на разрядку и сотрудничество с Москвой.

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Гарий Щерба
Поживём  , увидим ...!!!
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