Эксперт спрогнозировал развитие событий после нормализации отношений между РФ и США

Ушедшая американская администрация во главе с Джо Байденом была враждебно настроена в отношении России, а победивший на выборах президента США Дональд Трамп настроен на разрядку и сотрудничество с Москвой.
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