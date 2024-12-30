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Студент из Москвы получил год обязательных работ за смертельный наезд в парке

Студент из Москвы получил год обязательных работ за смертельный наезд в парке

В Москве суд приговорил 19-летнего студента Вадима Афанасьева к году обязательных работ с удержанием 10% зарплаты за смертельный наезд на мужчину в парке "Сокольники".

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