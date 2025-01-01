Курс юаня резко упал до 15,1372

Курс юаня резко упал до 15,1372Бизнес-журнал публикует курсы основных валют к этой минуте. Китайская валюта падает до 15,1372, теряя 1,49% Единственная деноминация юаня была проведена в 1955 году, когда старые деньги менялись на новые в соотношении 10000:1.