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Курс юаня резко упал до 15,1372

Курс юаня резко упал до 15,1372Бизнес-журнал публикует курсы основных валют к этой минуте. Китайская валюта падает до 15,1372, теряя 1,49% Единственная деноминация юаня была проведена в 1955 году, когда старые деньги менялись на новые в соотношении 10000:1.

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